Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) проиграл представителю Бельгии Давиду Гоффену со счетом 4:6, 6:7 (3:7).

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль в полуфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) проиграл представителю Бельгии Давиду Гоффену со счетом 4:6, 6:7 (3:7).Надаль четырежды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти, а у Гоффена, занимающего 11-е место в рейтинге ATP, шесть эйсов, три двойные ошибки и три реализованных брейка из 14.Счет в противостоянии Испания – Бельгия стал 1:1. Ранее испанец Роберто Баутиста-Агут победил бельгийца Киммера Коппеянса. Таким образом, участник полуфинала турнира определится в парной встрече.Напомним, ATP Cup проводится впервые, участие в соревновании принимают спортсмены из 24 стран. Турнир проходит в трех городах Австралии (Сидней, Брисбен, Перт) и завершится в воскресенье, 12 января. Призовой фонд ATP Cup составляет 15 миллионов долларов.