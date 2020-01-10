Американская певица в стиле R’n’B Бейонсе славится не только своим удивительным вокалом, но и пышными формами. Она с удовольствием демонстрирует свои аппетитные бедра, тонкую талию и большую грудь.

Американская певица в стиле R’n’B Бейонсе славится не только своим удивительным вокалом, но и пышными формами. Она с удовольствием демонстрирует своиаппетитные бедра, тонкую талию и большую грудь.За жизнью исполнительницы в социальных сетях следит более 137 миллионов человк со всего мира. Конечно, артистке приходится держать планку одной из самых сексуальных женщин современности. Поэтому она часто радует фолловеров откровенными фотосессиями.Так, недавно Бейонсе рекламировала в своем микроблоге модный бренд одежды. На опубликованном в ее инстаграм-аккаунте снимке звезда позирует в соблазнительной позе, сидя на велосипеде. Артистка изящно изогнула спину, выпятив свою упругую пятую точку.Нельзя сказать, что на знаменитости много одежды. Главной целью было показать боди, собственно, именно в него и облачилась Бейонсе. Ее наряд был бардового цвета, как и завершающие дерзкий аутфит сапоги на шпильке, сообщает .Откровенное фото ни на шутку взбудоражило воображение фолловеров. "Как бы я хотел быть великом!","Самая удивительная, как всегда! Ты всех превзошла", "Я не знаю лучшей женщины!" – писали восторженные поклонники.