Влияние Атлантического океана на погоду в европейской части России сохранится. В Черноземье и в западные регионы Русского Севера атлантические циклоны принесут дожди с мокрым снегом, гололеды и оттепель, сообщает Центр погоды ФОБОС.

Влияние Атлантического океана на погоду в европейской части России сохранится. В Черноземье и в западные регионы Русского Севера атлантические циклоны принесут дожди с мокрым снегом, гололеды и оттепель, сообщает Центр погоды ФОБОС.На погоду в столице заметного влияния циклоны не окажут, в Москве ожидается преобладание облачной погоды, местами возможен небольшой снег, температура -1…-3°.В Санкт-Петербурге в субботу без осадков 0…+2°, дождь с мокрым снегом начнутся в ночь на воскресенье, температура повысится до +4…+6°, усилится ветер.На Русском Севере в субботу прохладно, местами пройдет небольшой снег. В воскресенье мощный северо-атлантический циклон принесёт сильные снегопады на Кольский полуостров, в Карелию, в Архангельскую и Вологодскую области. В Мурманске -4…-7°, снег, местами сильный. В Архангельске и Вологде в субботу -3…-5°, в воскресенье +1…+3°, снег с дождём, гололёд. В Сыктывкаре -4…-6°, небольшой снег.В Черноземье циклон принесёт сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололёд, налипание снега на провода. В Воронеже, Курске и Белгороде в субботу +1…+3°, в воскресенье осадки ослабеют, станет немного прохладнее -1...+1°.На Верхней и Средней Волге влияние циклона проявится только в наличии на небосводе плотных облаков, местами пройдёт небольшой снег. В Нижнем Новгороде и Казани -3…-6°, в Пензе и Саранске -7…-10°. В нижнем течении Волги пройдут осадки, в воскресенье местами сильные. В Волгограде в субботу около 0°, в воскресенье +2…+4°; в Астрахани в субботу 0…+3°, в воскресенье до +5°.На юге, в теплом секторе циклона будет ветрено и дождливо. В Ростове-на-Дону и Краснодаре +4…+7°, дождь, временами сильный. В Сочи до +8°, в воскресенье сильные ливни, в горах — сильные снегопады. В Симферополе и Ялте +6…+8°, возможен небольшой дождь, в горах со снегом.На Урале, в зоне влияния атмосферных фронтов, будет облачно, но снег пройдет не везде. В Екатеринбурге, Челябинске и Нижнем Тагиле -11…-14°.В Западной Сибири местами пройдёт небольшой снег. В Омске и Новосибирске -14…-16°.На юге Дальнего Востока по мере повышения давления в тылу уходящего на восток циклона морозы окрепнут. В Хабаровске в субботу -14…-16°, в воскресенье -18…-20°. Во Владивостоке в субботу -5…-7°, в воскресенье -8…-10°.