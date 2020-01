Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана. Об этом Помпео написал в Twitter.

Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана. Об этом Помпео написал в Twitter."Разговаривал с украинским президентом, выразил глубочайшие соболезнования в связи гибелью людей в результате трагического крушения самолета "Международных авиалиний Украины", следовавшего рейсом 752, – написал госсекретарь США. – Мы поддерживаем Украину и готовы оказать поддержку и содействие в расследовании".Spoke with Ukrainian President @ZelenskyyUa to express my deepest condolences for the lives lost in the tragic crash of Ukrainian International Airlines flight 752. We stand with #Ukraine and are ready to offer our support and assistance in the ongoing investigation.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 10 января 2020 г.Готовность оказать помощь в расследовании крушения выразил Межгосударственный авиационный комитет, однако Иран туда пока не обращался. Также помощь предложил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Он обсуждал катастрофу с украинским коллегой Вадимом ПристайкоСамолет Boeing 737-800, следовавший в Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Большинство из них – граждане Ирана и Канады, также этим рейсом летели граждане Украины, ФРГ и британские подданные.Власти Канады и Великобритании объявили, что самолет был сбит после иранской ракетой класса земля-воздух. Иран отверг эти заявления.