10.01.2020

2020-01-10 16:20:03

Поселок в Судогодском районе заливает рекой нечистот

Они требуют от администрации Судогодского района решить проблему с канализацией. Что необходимо предпринять, чтобы не потонуть в грязи?

Жители поселка Муромцево устали форсировать реку из нечистот, которая постоянно течет у них под окнами. В многоквартирном доме, который построен в 20-х годах прошлого века система канализации давным-давно устарела. Проблему общего выгреба в селах знают хорошо. Общие сливные ямы и колодцы совсем не то, что центральная канализация. Объем в несколько кубометров, наполняется очень быстро и порой бьет через край. Это приводит не только к дискомфорту жителей, но и загрязнению окружающей среды.

Нина Кудряшова, местная жительница: "Здесь просто, я уже не знаю. У меня тут мама живет, они все пожилые. Мы устали, окно не откроешь, все воняет, все протекает, стены, вы посмотрите."

В местной администрации жителей понимают, но отмечают, что проблема гораздо серьезнее, чем кажется. Конечно, откачать нечистоты казенному предприятию необходимо, но все может повториться вновь - говорит первый замглавы администрации района Александр Котуранов. Он подчеркивает- чтобы включить этот вид обслуживания в квитанцию необходимо, чтобы все жители регулярно платили по счетам. Этот вариант власти предлагают давно.

Александр Котуранов, первый заместитель главы администрации Судогодского района: "Емкость, в которую собираются все нечистоты, должна периодически очищаться и ее сообща всем очистить, далее, кто-то должен контролировать, у нас есть служба которая будет контролировать это дело. Соответственно, если заявки на откачку не поступают, то будут применяться меры административного воздействия."

Конечно, штрафы - крайняя мера. Переход всех домовладений под контроль одной управляющей компании, которая наведет порядок и чистоту на подконтрольной территории - идеальный вариант. Однако немногие готовы платить за обслуживание, ведь частникам проще бесплатно выливать отходы жизнедеятельности в лес.

Валентина Мулышина, местная жительница: "Сделайте нам так пожалуйста, соберите всех жителей, пусть нас кто-то возьмет, пусть нам выписывают квитанции, мы согласны все платить по квитанции, и пусть нам по мере наполнения откачивают."

Существует альтернативный выход - забыть о выгребах и колодцах и подключиться к центральной канализации, но цена вопроса - несколько миллионов рублей. В любом случае, в ближайшее время жителям, чтобы не утонуть в своих же нечистотах, нужно организовать общее собрание и решить вопрос, какая компания будет их обслуживать. По жилищному законодательству, жители сами вправе выбирать способ управления их домами.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"