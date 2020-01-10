Российское посольство в Абхазии напомнило туристам из РФ о необходимости избегать центра Сухума, где в пятницу у здания администрации президента продолжаются митинги.

Российское посольство в Абхазии напомнило туристам из РФ о необходимости избегать центра Сухума, где в пятницу у здания администрации президента продолжаются митинги."В центре города лучше не появляться, в районе администрации президента и комплекса правительственных зданий, потому что все напряжение сконцентрировано именно там", — сообщили ТАСС в посольстве.По данным дипмиссии, в остальных частях страны ситуация остается спокойной. На ночь около здания оставались около 100 митингующих.Политический кризис в Абхазии возник в минувший четверг, когда протестующие у администрации президента, требуя отставки Рауля Хаджимбы, ворвались в здание. Президент Абхазии собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране.Глава минобороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власть и оппозицию не сталкивать народ и достигнуть компромисса. По его словам, армия не будет вмешиваться во внутренние политические процессы. Все военные подразделения находятся в местах постоянной дислокации.Тем временем, в центре Сухуми собирается новый митинг. Всю ночь там находились манифестанты. Накануне они вышли с требованием провести новые президентские выборы. Митингующие попытались взять здание президентской администрации штурмом. И уже ближе к ночи парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку. Сам Хаджимба заявил, что является легитимным президентом и никуда уходить не собирается. Однако готов обсуждать все вопросы с оппозицией за столом переговоров, передает телеканал "Россия 24".