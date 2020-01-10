В Лас-Вегасе 93-летний мужчина кардинально решил проблему протечки труб в квартире и нерасторопности сотрудников домоуправления. Вернуть расположение персонала ему помог пистолет, при этом, однако, он сам едва не получил пулю от полицейского.

В Лас-Вегасе 93-летний мужчина кардинально решил проблему протечки труб в квартире и нерасторопности сотрудников домоуправления. Вернуть "расположение" персонала ему помог пистолет, при этом, однако, он сам едва не получил пулю от полицейского, сообщает KNOE8.Первый раз о потопе в квартире в комплексе Vista Del Valle Роберт Томас известил управляющую компанию за день до католического Рождества и получил в ответ заверения, что утечка в кратчайшие сроки будет устранена, а проблема не повторится. Выждав неделю, но так и не увидев сантехников, утром 2 января пенсионер сам отправился в офис.Разговор не продлился и 10 минут. После очередных обещаний все уладить Томас достал пистолет и попросил руководителя отдела обслуживания отложить бумаги и присесть за стол. Поначалу 67-летний мужчина не принял его угрозы всерьез, и тогда обиженный жилец доказал серьезность своих намерений — пуля прошила монитор и зацепила клавиатуру. После этого женщина-администратор покинула помещение, отправившись вызывать полицию, а Томас еще раз продемонстрировал несговорчивому служащему, что он не блефует.Так и не дождавшись ответа, когда же его квартиру перестанет затапливать, он выстрелил в правую ногу оппонента. Менее чем через минуту он ранил его в левую ногу и, судя по кадрам, продолжил бы воспитательную работу, но тут подоспел страж порядка. Увидев вооруженного человека за стеклянной дверью, он выстрелил, но, на счастье Томаса, промахнулся. Скрутить пенсионера труда не составило, тем более он оставил оружие на столе и не сопротивлялся.Пострадавшего сотрудника управляющей компании после операции отпустили домой, его жизни ничего не угрожает. Томас находится под стражей, ему инкриминируют покушение на убийство и на похищение человека с применением оружия, кражу со взломом и стрельбу в общественном месте.