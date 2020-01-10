Судя по всему, пока рано воспринимать отношения США и Ирана как мировую. Сегодня на речь Трампа, которую представители Ирана в ООН восприняли как поражение, по-своему ответили генералы Корпуса стражей исламской революции. По их мнению, Пентагон пора отправить в нокаут, и ракетные удары - это только начало.

Судя по всему, пока рано воспринимать отношения США и Ирана как мировую. Сегодня на речь Трампа, которую представители Ирана в ООН восприняли как "поражение", по-своему ответили генералы Корпуса стражей исламской революции. По их мнению, Пентагон пора отправить в "нокаут", и ракетные удары — это только начало. Пояснений, правда, не последовало. В любом случае, сегодня, 9 января, стало понятно другое: Иран тщательно целился по американским базам и за три часа до атаки сделал так, что о ней узнал Вашингтон. Посредниками конфликтующих сторон выступили дипломаты ЕС в Тегеране. На опубликованных в Сети кадрах разрушений хорошо видно: пострадали только пустые авиационные ангары и несколько технических помещений. Позже договоренность между США и Ираном подтвердила опубликованная репортером CBS фотография из ситуационной комнаты президента Трампа. Американский лидер в окружении вице-президента, генералов и начальников штабjв Пентагона наблюдает за "пощечиной" Тегерана, скрестив руки. Именно спокойствие Трампа спровоцировало истерику у его союзников в Конгрессе — там действия Белого дома уже назвали "оскорблением Конституции".За круглым столом Совбеза ООН свободным так и осталось одно место. Американцы, нарушив обязательства страны, где расположена штаб-квартира всемирной организации, так и не дали визу иранскому министру иностранных дел Зарифу."Процесс формирования полицентричного многополярного мира обрел необратимый характер. Не всех это устраивает. Попытки ревизионизма в отношении воплощенных в уставе ООН принципов международного права маскируются в красивую оболочку. Наиболее ярким примером этого стала модная ныне концепция порядка, основанного на правилах. Эти правила подбираются и применяются в зависимости от потребностей, — заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.В миротворца решила сыграть американский постпред Келли Крафт. Мол, теперь США готовы к переговорам с Тегераном без предварительных условий, написала она накануне в разосланном коллегам письме. Чтобы сказать Крафт "нет", иранский постпред Маджид Тахт-Раванчи не стал дожидаться личной встречи. Он отверг предложение, заявив, что беспрецедентные санкции, которые Трамп накануне пообещал выкатить вместо войны, совсем не означают, что Вашингтон настроен мирно. Цитата: "До тех пор, пока США продолжают настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла".А вот сам Иран не хочет дальнейшей эскалации. Ночной удар по базе Эйн-аль-Асад был ответом на гибель Сулеймани, заявил Тахт-Раванчи. В Тегеране считают, что легендарный командир отмщен. Новых запусков ракет Fateh-313 не планируется и если Вашингтон не решится на провокацию, то не будет вообще. Американцы, конечно, преподносят это как свой успех. Ложкой дегтя, правда, стали две ракеты, упавшие вчера, 8 января, в так называемой зеленой зоне Багдада."Мы получаем воодушевляющие сообщения от разведки. Тегеран дал команду боевым отрядам, чтобы они не выступали против американских объектов и американских граждан. Мы надеемся, что это послание дойдет до адресатов", — заявил вице-президент США Майк Пенс.А вот у Вашингтона достучаться до своих, то есть до союзников по НАТО, не получилось. Даже на словах альянс единодушно не поддержал США в истории с убийством Сулеймани. Впрочем, американцы продолжают действовать как привыкли. Вот свежий слив из Госдепа по поводу вывода войск из Ирака:"Не могу предсказать, что парламент Ирака собирается сделать или заявить, но полагаю, что резолюция носит необязательный характер. Кто в Ираке хочет выполнения резолюции о выводе войск? Думаю, что никто в правительстве Ирака не хотел бы этого на данный момент", — цитата анонимного представителя Госдепартамента высокого ранга.Похоже на припрятанную под дипломатическими оборотами черную метку. Госдеповский аноним, давая понять иракским чиновниками, что их желания не могут не совпадать с желаниями Вашингтона, словно напоминает им о судьбе тех, кто хотел вести себя самостоятельно, как, например, бывший глава МВФ Доминик Стросс-Кан, чьи политические амбиции с прицелом на Елисейский дворец обнулил вовремя случившийся скандал с горничной в нью-йоркском отеле.Что же касается вывода войск из Ирака, то еще в октябре сам Трамп заявлял, что в пески Ближнего Востока США зря зарыли восемь триллионов долларов (конкретно на Ирак за 17 лет ушло 800 миллиардов), и, несмотря на все эти вливания, присутствие американцев в Ираке оказалось в шаге от бесславного завершения. Купить любовь демократов этим, правда, не получилось, как не купить ее и нынешней жесткостью.Америка — страна перманентного избирательного цикла и нынешний кризис вокруг Ирана, конечно, уже вплетен в предвыборные кампании — и президентскую, и тех, кто в Конгрессе. Сенаторы раскритиковали брифинг, который провел для них Помпео. "Нам был сказан такой аргумент: армия получила разрешение на операцию против Саддама Хусейна в 2002 году. И этим правительство оправдывает теперь все, что они делают в Ираке, в том числе убийство иранского генерала. Я не знаю, как можно логически это объяснить. Как связана война с Саддамом Хусейном с людьми, который сейчас живут в Ираке?", — прокомментировал сенатор Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол.Чтобы подобное не повторилось еще и с Ираном, в нижней палате сегодня, 9 января, рассматривают резолюцию, которая должна ограничить полномочия Трампа. Главный проводник идеи — спикер Нэнси Пелоси. "Защита американских граждан — это наша главная ответственность, защита и оборона, клятва, которую мы принимаем", — заявила американский политик.Она сейчас разрывается между Ираном и импичментом, а значит велик шанс, что обе темы как-то хитроумно объединят. Пока же спикер продолжает придерживать проголосованные статьи, не отправляя их в сенат, за что получает очередную твиттер-отповедь от Трампа:"Пелоси не хочет передавать статьи импичмента, которые были созданы коррумпированными политиками, в первую очередь такими, как изворотливый Шифф. Ведь за столько лет расследований и преследований они не доказали ничего. Это все шутка и мошенничество".Демократы настаивают на вызове дополнительных свидетелей. Республиканцы против. Ход будущего процесса в верхней палате Трамп на закрытой встрече в Белом доме накануне обсуждал с лидером большинства Митчем Макконнеллом. Особых утечек нет, но есть одна тема, которую вряд ли обошли в разговоре.Предварительное согласие дать показания в сенате дал бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон. Он присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским, он же много лет подряд мечтает об открытой войне с Ираном. В общем для Трампа Болтон, пожалуй, самый неудобный свидетель.