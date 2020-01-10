Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. На нем он заявил о необходимости повысить качество жизни россиян в Крыму, навести порядок в городской среде.

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. На нем он заявил о необходимости повысить качество жизни россиян в Крыму, навести порядок в городской среде. Это должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, благоустройстве территорий и общественных пространств. Причем, речь идет не только о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах Крыма.По мнению президента, за последние годы было сделано немало для раскрытия потенциала полуострова и его интеграции в Россию. Во многом определяющим фактором стало создание и расширение магистральной инфраструктуры."Это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно", — подчеркнул президент.Теперь нужно поднять до этого уровня региональную составляющую. Также необходимо работать над проблемами водоснабжения, водоотведения, решением экологических вопросов, которыми здесь "вообще никто никогда и не занимался", сообщает "Россия 24".Глава государствами напомнил, что строительство Крымского моста и аэропорта дало серьезный импульс для деловой и социальной активности Крыма, повысило привлекательность региона для туристов. Путин сообщил, что в прошлом году Крым посетили свыше 7,4 миллиона туристов. Это на 9,3 процента больше, чем в 2018 году. Более половины из них прибыли на полуостров по Крымскому мосту.23 декабря было открыто железнодорожное сообщение с Крымом, по мосту проехали первые пассажирские поезда. С 1 июля 2020 года будет осуществляться регулярное грузовое железнодорожное сообщение, заявил Путин. По его словам, это должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами.Вместе с тем президент назвал состояние здравоохранения в Крыму плачевным. По его словам, оно даже хуже, чем в целом по России. Так, не хватает специалистов, здания и оборудование больниц и поликлиник изношены, не решены также вопросы с лицензированием. Он потребовал принять меры, чтобы каждому крымчанину было доступно качественное бесплатное медицинское обслуживание.