Экипажи команды КАМАЗ-мастер заняли весь пьедестал по итогам пятого этапа ралли Дакар. Марафон проходит в Саудовской Аравии.

Экипажи команды "КАМАЗ-мастер" заняли весь пьедестал по итогам пятого этапа ралли "Дакар". Марафон проходит в Саудовской Аравии.Быстрее всех спецучасток протяженностью 350 километров преодолел грузовик Дмитрия Сотникова. Антон Шибалов стал вторым, Андрей Каргинов — третьим. Он же по-прежнему №1 в генеральной классификации.Пятикратный победитель "Дакара" Эдуард Николаев снялся с соревнований на полпути из-за проблем с двигателем. В категории "багги" россиянин Сергей Карякин не смог занять призовое место, зато стал первым в общем зачете.Гонки продлятся до 17 января, сообщает телеканал "Россия 24".