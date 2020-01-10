10.01.2020

2020-01-10 19:50:03

Раздельный сбор мусора во Владимире пообещали возродить в течение года

Новый год принес не только завалы на мусорных площадках областного центра, но и исчезновение контейнеров для раздельного сбора отходов. Что теперь делать с пластиком и почему на свалку уже уехали тонны отходов, которые могли быть переработаны.

На то, чтобы приучить горожан сортировать мусор, у владимирской компании ушло 6 лет. "Спецтранс" производит из переработанных пакетов и бутылок тротуарную плитку, которую успела начать тестировать для своих платформ "РЖД". До нового года машины Спецтранса вывозили помимо смешанных ТБО пластик, стекло и ненужную одежду.

Антон Сивков. директор ООО "Спецтранс": "Это такое, скажем, цикличная экономика можно её назвать. Это сбор мусора, досортировка, переработка и получение нового готового продукта. К сожалению, если одно звено этой цепи начинает сбоить - в данном случае сбор мусора, раз мы потеряли возможность собирать на контейнерных площадках отходы - цепочка дальнейшая тоже рушится."

Сюжет про Дарью Юрину мы снимали этим летом. Девушка не только вяжет экоавоськи, чтобы уменьшить количество одноразовых пакетов, которые практически не разлагаются. Экоактивистка инициировала установку контейнеров для раздельного сбора мусора у себя во дворе. Оказалось, её соседи уже сортируют отходы. Как и другие жители Владимира.

Правда, не понятно, что делать с этим мусором теперь.

Дарья Юрина, волонтер объединения "Инициатива": "Сейчас контейнеров нет. Жители огорчены, спрашивают - что же мы теперь, не будем разделять мусор?"

У предпринимателя Сивкова на складе осталось сырья чуть больше чем на неделю работы. В компании количество сотрудников с 65 сокращается до 15. Рушится схема переработки. Дальше - либо закупать пластиковые отходы в соседних областях, либо договариваться с новым регоператором. Что "Спецтранс" и пытается делать, пока безуспешно. Не находят общий язык с "Биотехнологиями" и "УНР-17". По словам директора предприятия, Виктории Панфиловой, "Биотехнологии" нарушают статьи Федерального закона об отходах в части комплекскной переработки. За которую, кстати, уже должны платить горожане.

Виктория Панфилова, директор ООО "УНР-17": "В тариф вошла стоимость услуг на сортировку. По факту - договор на сортировку, который предусмотрен территориальной схемой, так и не был заключен. Ни куба отходов не пришло на сортировку. Для примера, с предыдущим годом - это порядка 260-ти тонн вторичного сырья обычно отбиралось за праздники. На 260 тонн отходов больше уехало в новогодние праздники на свалку."

По поводу того, что старые мусорные баки пропали раньше положенного времени - в УНР утверждают, что вывозили всё по графику, вплоть до 5 января. Те управляющие компании, которые прогнозировали неготовность регоператора приступить к работе вовремя, просили УНР подождать с уборкой контейнеров и им шли навстречу. Проблемы неспешно входящего в работу регоператора помогает решить и городская техника.

Андрей Шохин, глава администрации города Владимира: "Мы обязательно выставим счета за уборку, здесь не будет так, что это бесплатно помогалось, сейчас будут счета региональному оператору с 1 января, что наша техника работает, и все эти деньги поступят в бюджет города Владимира."

Представитель оператора, Альберт Скворцов, в своем интервью заявил, что их компания постарается решить вопросы - в том числе раздельного сбора - в течение года. Но пока: к новому регоператору вопросов больше, чем конкретных ответов, УНР-17 готовит обращения в надзорные органы, а большинство тех, кто разделял мусор, продолжают по инерции это делать. Только чтобы горы пластика не накапливались дома, до тех пор, пока ситуация не прояснится, советуют в принципе поменьше его покупать.

Екатерина Максимова, Максим Котов. "Вести-Владимир"