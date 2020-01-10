Авиапассажирам из Китая, Таиланда, Индии, Вьетнама, Катара и среднеазиатских республик в российских аэропортах сегодня измеряют температуру. Роспотребнадзор усилил контроль из-за поразившего Юго-Восточную Азию уханьского синдрома. За первую неделю года в Китае и Гонконге были госпитализированы ещё шесть человек с высокой температурой и затрудненным дыханием.

Авиапассажирам из Китая, Таиланда, Индии, Вьетнама, Катара и среднеазиатских республик в российских аэропортах сегодня измеряют температуру. Роспотребнадзор усилил контроль из-за поразившего Юго-Восточную Азию "уханьского синдрома". За первую неделю года в Китае и Гонконге были госпитализированы ещё шесть человек с высокой температурой и затрудненным дыханием. У всех заболевших диагностирована та же форма пневмонии, которая уже поразила порт-миллионник в центральной провинции Хубэй.Каждый рейс из Уханя — под пристальным наблюдением. Специальные камеры фиксируют температуру всех, кто выходит в зону прилета. Малейшее подозрение на недомогание и тут же на карантин. На Тайване — проверки прямо на борту самолетов."Даже если нет никаких симптомов, нужно внимательно наблюдать за состоянием здоровья в течение 10 дней", — говорит мужчина.Усиленный режим санитарного контроля и в Гонконге. Симптомы загадочной болезни здесь обнаружили уже у трех десятков человек — лихорадка, затрудненное дыхание, двусторонние поражения легких.В самом Ухане число заболевших подошло к 60."Все пациенты изолированы и получают лечение в медицинских учреждениях. 163 человека, с которыми они близко контактировали, выявлены и сейчас тоже находятся под медицинским наблюдением", — сообщила ведущая китайского телеканала.Семь человек по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Любые контакты с ними — исключены."Мы так и не смогли встретиться — охрана не пускает, даже вещи не дали передать. — А сказали, сколько будут наблюдать? — Нет, никто ничего не говорит", — рассказала родственница заболевшего.О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в 12-миллионной столице китайской провинции Хубэй, власти сообщили за считанные часы до Нового года. Поиски вируса привели на местный рыбный рынок.То, что это не птичий грипп, не ближневосточный респираторный синдром, но главное — не атипичная пневмония, вспышка которой в 2003-м произошла как раз в Китае, тогда от нее умерли почти 800 человек — эпидемиологи заявили практически сразу. Но только сегодня смогли назвать причину вспышки новой эпидемии."Лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса. Полная последовательность генома вируса была обнаружена после испытаний методом нуклеиновой кислоты в общей сложности в 15 случаях", — сообщили в Минздраве КНР."Эти вирусы так называемой зоонозной природы. Они не передаются от человека к человеку, они передаются от видов животных. Мы уже ведем переговоры о получении этого возбудителя, для того чтобы скорректировать свои диагностические системы и проработать вопросы о профилактических средствах", — пояснила Юлия Демина, заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора.Усиленный санитарный контроль на всякий случай введен и в приграничных с Китаем российских регионах.Несмотря на то, что пока официально нет ни одного зарегистрированного случая, чтобы вирус передавался от человека к человеку — китайские эпидемиологи настоятельно рекомендуют носить маски.Для китайцев, в общем-то дело привычное. Но теперь это снова становится повсеместным. Особенно накануне китайского Нового года, когда вся страна массово отправляется путешествовать и риски распространения болезней увеличиваются в десятки тысяч раз.