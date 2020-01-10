Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк расстались много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд сериала Моя прекрасная няня, и новое фото артиста не осталось без внимания.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк расстались много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд сериала "Моя прекрасная няня", и новое фото артиста не осталось без внимания.Информация о том, что Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием (по некоторым данным, речь идет о раке головного мозга), и упорное молчание ее родных относительно этой беды привело к тому, что любопытствующие журналисты и многочисленные поклонники стали выискивать новые данные из самых разных источников и крайне внимательно следить за всеми, кто когда-либо пересекался с артисткой.Так, журналисты добрались до Сергея Жигунова, партнера Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня". Впоследствии артист влюбился в знойную брюнетку на самом деле и даже бросил семью. Однако отношения у актеров вскоре прекратились, и Жигунов вернулся к жене. Долгое время о нем мало что было слышно, но теперь к нему снова обращено пристальное внимание.Так, в Сети обсуждают новое фото, обнародованное артистом. На снимке позирует на фоне побега лимона. Отметим, что геолокацией он указал Гурзуф. Оказывается, цитрус вырастил сам актер.9 Янв 2020 в 12:31 PST"Сериал "Беглые родственники" снимали в Сочи перед Новым 2016 годом. Все побережье было в мандаринах, мандарины рвали сердце 💔", – признался Жигунов. В итоге, он не выдержал и поехал за саженцами. Путешествие оказалось не из легких. "В выходной день поехал в магазин при ботаническом саде и купил саженцы мандарина и лимона. Моста еще не было, а автобус из Сочи до Ялты шел, как самолет до Тимбукту или даже дольше, но саженцы доехали", – отметил актер.Он напомнил: ранее считалось, что в Крыму не растут цитрусовые. "Сижу и думаю, дадут ли мне Нобелевскую премию в области ботаники 🤔🤔😁😁😁", – не без юмора завершил свой пост в "Инстаграме" бывший любовник .