Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк расстались много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд сериала Моя прекрасная няня, и новое фото артиста не осталось без внимания.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк расстались много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд сериала "Моя прекрасная няня", и новое фото артиста не осталось без внимания.9 Янв 2020 в 12:31 PSTМатериал дополняется