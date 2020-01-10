Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк расстались много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд сериала Моя прекрасная няня, и новое фото артиста не осталось без внимания.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-01-2020-rvali-serdce-byvshij-lyubovnik-zavorotnyuk-obyavil-o-sensacionnym-dostizhenii.html" target="_blank">Рвали сердце: бывший любовник Заворотнюк объявил о сенсационным достижении</a> - Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк расстались много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд сериала Моя прекрасная няня, и новое фото артиста не осталось без внимания.
[url=https://33live.ru/novosti/10-01-2020-rvali-serdce-byvshij-lyubovnik-zavorotnyuk-obyavil-o-sensacionnym-dostizhenii.html]Рвали сердце: бывший любовник Заворотнюк объявил о сенсационным достижении[/url] - Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк расстались много лет назад, но многие поклонники до сих пор считают их одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Фанаты бдительно следят за жизнью звезд сериала Моя прекрасная няня, и новое фото артиста не осталось без внимания.