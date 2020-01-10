Футболисты сборной Финляндии во время группового этапа чемпионата Европы 2020 года будут тренироваться на базе в Зеленогорске, а жить в Репино. Оба населенных пункта входят в состав Курортного района Санкт-Петербурга.

Футболисты сборной Финляндии во время группового этапа чемпионата Европы 2020 года будут тренироваться на базе в Зеленогорске, а жить в Репино. Оба населенных пункта входят в состав Курортного района Санкт-Петербурга."Наши тренировки в Петербурге будут проходить в Зеленогорске. Сборная будет жить в Репино", — сообщили ТАСС в пресс-службе финской команды.На групповом этапе Евро-2020 финны 13 июня сыграют в Копенгагене с Данией, затем 17 июня – с Россией и 22 июня – с Бельгией, две последние встречи пройдут в Санкт-Петербурге.Напомним, чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы. Ранее стало известно, что правительство России утвердило программу подготовки к проведению Евро-2020 в Петербурге.