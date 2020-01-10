Кассовые сборы фильма Холоп Клима Шипенко превысили два миллиарда рублей. Таким образом, Холоп стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.

Кассовые сборы фильма "Холоп" превысили два миллиарда рублей. Об этом свидетельствует данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах. Таким образом, "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.Фильм вышел на экраны 26 декабря и в первый же день заработал больше 46 миллионов рублей.Картина рассказывает о сыне олигарха Грише, которого отец отправляет для перевоспитания в воссозданную деревню XIX века. Там он становится холопом в услужении у барина. Режиссер – Клим Шипенко, снявший до этого "Салют-7". Главные роли исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко.