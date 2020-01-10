В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Даллас Старз на выезде обыграл Анахайм Дакс, забив две безответные шайбы – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Для звезд эта победа стала шестой кряду.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на выезде обыграл "Анахайм Дакс", забив две безответные шайбы – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Для "звезд" эта победа стала шестой кряду.У победителей встречи две шайбы забросили российские хоккеисты: на 10-й минуте счет открыл Денис Гурьянов, а на 25 минуте отличился Александр Радулов. Еще один гол на 57-й минуте забил финн Роопе Хинц."Даллас" с 56 очками занимает второе место в Западной конференции, а "Анахайм" в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 39 очков. В следующем матче "Старз" 12 января сыграют с "Сан-Хосе", а "Дакс" в тот же день встретятся с "Чикаго".