Вооруженный пистолетом мигрант столкнулся с несговорчивой продавщицей в кофейне центре Москвы - она не только отказалась открывать кассу, но и напомнила налетчику о камере наблюдения, прямо под которой он расположился.

Вооруженный пистолетом мигрант столкнулся с несговорчивой продавщицей в кофейне центре Москвы — она не только отказалась открывать кассу, но и напомнила налетчику о камере наблюдения, прямо под которой он "расположился", сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.Приветливый мужчина, как видно на кадрах, продемонстрировал девушке пистолет, после чего спрятал его в пакет и потребовал отдать ему деньги. Сотрудница долго объясняла, что не может открыть кассу, если ничего не пробьет, а потом указала злоумышленнику на камеру над головой. Заведение он покинул с пустыми руками.Подозреваемого быстро задержали в 3-м Крутицком переулке — им оказался 35-летний приезжий.