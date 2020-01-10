У мужчины был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения...

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО задержали 25-летнего приезжего, подозреваемого в хранении наркотического средства – мефедрона.В ходе патрулирования территории в п. Кленовское сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль «Форд». При виде полицейских пассажир, находящийся в машине, стал заметно нервничать и предпринял попытку скрыться, однако был остановлен сотрудниками полиции.При личном досмотре у мужчины был обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, массой более 100 граммов.Следствием МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79