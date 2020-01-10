Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов, которые позволят снизить их воздействие до максимально безопасного уровня. В частности, эксперты советуют говорить по мобильнику не больше двух минут и снимать при разговоре очки в металлической оправе.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов, которые позволят снизить их воздействие до максимально безопасного уровня.В частности, эксперты советуют говорить по мобильнику не больше двух минут, держать паузу между звонками не меньше 15-ти минут. Кроме того, отмечается в сообщении ведомства, "гораздо безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха".Кроме того, отмечается: отодвинув трубку от уха даже всего на сантиметр можно в четыре раза понизить мощность излучения радиоволн и их воздействия на мозг.Также при разговоре рекомендуется снимать очки с металлической оправой, поскольку она может способствовать увеличению интенсивности электромагнитного поля.Не стоит класть мобильник рядом с собой во время сна и постоянно держать его при себе — например, в кармане брюк, у груди или на поясе. Лучше, чтобы он находился в сумке. Да и вообще контакты с телефоном стоит ограничивать, если в этом нет необходимости, советуют в Роспотребнадзоре.Там также рекомендуют подносить трубку к уху после ответа абонента, поскольку в момент вызова телефон работает на максимуме своей мощности, но уже через 10-20 секунд после начала вызова излучаемая мощность снижается до минимального уровня.Эксперты также обращают внимание родителей на то, чтобы дети поменьше отправляли сообщения или играли во встроенные в телефон игры, поскольку регулярное и длительное напряжение на кисть и пальцы ребенка (которые пока еще растут) может вызывать нарушения костей и суставов.Кроме того, отмечают эксперты, ребенок во время такой игры вынужден рассматривать мелкое изображение, а значит, долго смотрит на подсвеченный экран, что является нагрузкой для глаз и может очень негативно повлиять на зрение.Впрочем, руководитель "Агентства кибербезопасности" — член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Евгений Лифшиц, комментируя РИА Новости эти рекомендации, отметил, что они применимы к старым моделям телефонов "прошлого века", уровень излучения от которых был выше.По его словам, современные мобильные телефоны более безопасны, поскольку они "имеют менее вредящие глазам режимы" и "больше защищены от излучений".При этом Лифшиц поддержал общие рекомендации – в частности, касающиеся того, чтобы дети пользовались мобильными телефонами как можно реже.