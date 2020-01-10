Глава ликвидированной неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением так называемого объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ).

Глава ликвидированной неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет заявил об отзыве подписи под постановлением так называемого объединительного собора, которым в декабре 2018 года был ликвидирован Киевский патриархат и создана Православная церковь Украины (ПЦУ).Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в пресс-центре Киевской патриархии, пояснив, что Филарет пошел на такой шаг в знак протеста против того, что представители министерства культуры отказывают УПЦ КП в регистрации, ссылаясь на то, что объединительный собор не предполагает еще одной церковной структуры.Ранее Филарет, активно принимавший участие в соборе, стал критиковать его решения, поскольку не получил пост главы ПЦУ и заявил, что томос, полученный новой организацией из рук Константинопольского патриарха, фальшивый, и кроме того ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.