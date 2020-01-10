Нападающий московского Спартака Джордан Ларссон забил победный гол за сборную Швеции в товарищеском матче против Молдавии. Встреча, проходившая в Дохе, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Скандинавии.

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон забил победный гол за сборную Швеции в товарищеском матче против Молдавии. Встреча, проходившая в Дохе, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Скандинавии.Ларссон вышел в стартовом составе желто-синих и поразил воротам футболистов из Молдавии на 32 минуте. Этот гол стал для 22-летнего первым в футболке главной сборной страны. На 73 минуте он был заменен.Всего же для Ларссона этот матч стал третьим в карьере.