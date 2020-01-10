Госдеп признал, что на самом деле у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы готовил атаку на США Касем Сулеймани, убитый по приказу Дональда Трампа.

Госдеп признал, что на самом деле у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы готовил атаку на США Касем Сулеймани, убитый по приказу Дональда Трампа.Поводом для устранения иранского генерала стали утверждения Белого дома, что Сулеймани хочет взорвать американское посольство."Нет никаких сомнений, что была целая серия надвигающихся атак, которую планировал Касем Сулеймани. Мы не знаем точно когда и не знаем точно где. Но это было реально", — заявил он.Американские военные 3 января провели операцию по убийству Сулеймани в Багдаде. Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы войска США, жертв не было.