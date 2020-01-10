Самолет Международных авиалиний Украины, разбившийся 8 января, перед катастрофой задержался с вылетом на час из-за перегруза.

Самолет "Международных авиалиний Украины", разбившийся 8 января, перед катастрофой задержался с вылетом на час из-за перегруза.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировало агентство Fars, ссылаясь на руководителя отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Ирана Хасана Резаифара.По его словам, на рейсе было много пассажиров с вещами и командир воздушного судна принял решение попросить сотрудников аэропорта уменьшить количество багажа из-за общего перегруза самолета. Это повлекло за собой задержку вылета.Розаифар отверг предположение, что Boeing 737 замешкался со взлетом из-за технических неполадок. Он сообщил, что бортовые самописцы будут вскрыты 10 января и если его страна не сможет расшифровать черные ящики, то попросит о помощи у специалистов России, Канады, Украины или Франции.Руководитель организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде считает, что расшифровка черных ящиков займет от одного до двух месяцев, а на полное расследование потребуется от одного года до двух лет.Ранним утром 8 января 2020 года самолет компании "Международные авиалинии Украины" рухнул через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, среди которых граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции.Президент США Дональд Трамп заявил 9 января, что, по его мнению, Boeing 737 потерпел катастрофу не из-за технической неисправности. Журнал Newsweek и ряд других американских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что самолет был по ошибке сбит ПВО Ирана одной или двумя зенитными ракетами. Такого же мнения придерживаются премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон. В Тегеране отвергают версию о ракете.