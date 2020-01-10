На младшего сына знаменитого российского артиста Михали Жванецкого напали около ресторана грузинской кухни на Минской улице. Преступники отобрали у Дмитрия Жванецкого деньги и часы, ..

На младшего сына знаменитого российского артиста Михали Жванецкого напали около ресторана грузинской кухни на Минской улице. Преступники отобрали у Дмитрия Жванецкого деньги и часы, сообщаетВ правоохранительных органах сообщили, что нанесенный материальный ущерб оценивается в 13 тысяч рублей. По предварительным данным, злоумышленниками оказались двое студентов МГИМО, которые приехали в Россию из Казасхтана. Известно, что Дмитрий получил травму ноги. Как передает , по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о грабеже.