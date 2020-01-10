Тегеран намерен сделать расследование крушения украинского Boeing 737 международным. Приглашение уже приняли эксперты из США, Канады и Украины.

Тегеран намерен сделать расследование крушения украинского Boeing 737 международным. Приглашение уже приняли эксперты из США, Канады и Украины.Обладатели канадских паспортов — самая большая группа граждан западных стран, что находились на борту украинского Boeing: 63 человека из 176 погибших. Премьер Канады Джастин Трюдо — первый неанонимный высокопоставленный источник, который напрямую обвиняет Тегеран в гибели рейса PS 752."У нас есть сведения из различных источников, включая наших союзников и нашу собственную разведку. Есть доказательства того, что самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", — сказал канадский премьер. Трюдо отметил, что скорее всего речь идет о случайном попадании ракеты в самолет.Почти сразу слова Трюдо повторил и премьер Борис Джонсон (на борту было три британца). Сначала ссылались на источники в американской разведке, но вскоре всплыл и видеоконтент. Газета The New York Times опубликовала видео. Утверждается, что на нем видно, как ракета сбивает украинский самолет. Снято в западной части Паранда под Тегераном. Неподалеку от того места, где упал лайнер.Снимающий не выдает себя. Он не удивлен и не испуган. Кто он такой — тоже не ясно. Первым видео выложил живущий в Лондоне иранец Нариман Гариб, который не является автором ролика и не раскрывает того, кто видео снял. Пишет, что за верификацией он обратился к британцам Bellingcat, чья репутация не раз вызывала вопросы в связи с расследованием по малазийскому "Боингу".Впрочем, Дональд Трамп высказался еще до этих публикаций."У меня есть свои подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей тоже есть свои подозрения. Это трагическое происшествие. Но кто-то мог совершить ошибку на той стороне, не нашей, — заявил Трамп. — Самолет летел в довольно трудном регионе. Некоторые говорят, что это была техническая неисправность. Я лично не думаю, что этот вариант даже нужно рассматривать".Иранцы причастность к гибели Boeing отрицают. Информацию о том, что это могла быть ракета, вновь опроверг глава тамошней организации гражданской авиации. Официальный представитель иранского правительства назвал происходящее психологической атакой на его страну, а постпред Ирана при ООН выразил соболезнования погибшим."Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям тех, кто погиб в результате авиакатастрофы в Иране. По данному инциденту проводится тщательное расследование", — сообщил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.Канаду, у которой с Ираном есть дипломатические отношения, просят поделиться информацией, о которой говорил Трюдо. Американскую корпорацию Boeing прислать представителя. Впрочем, американские СМИ опять ищут российский след. Сообщается, что самолет якобы был сбит двумя ракетами земля воздуха из комплекса "Тор" М1. И это буквально смакуют на CNN.Больше всех прав требовать правды в истории с "Боингом", конечно, у украинской стороны. Только данные объективного контроля могут дать полную картину того, что происходило над Тегераном через два часа после удара по американским базам в Ираке. Например, были ли над иранской столицей иностранные боевые самолеты или беспилотники, на которые могла среагировать иранская ПВО. Пока в Киеве выдерживают паузу."Обстоятельства этой катастрофы до сих пор неясны. Теперь дело за экспертами, они проведут расследование и найдут ответы на вопросы о том, что вызвало аварию. Для этого наши эксперты должны получить поддержку в расследовании данного инцидента", — сказал заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.А на странице офиса украинского президента в "Фейсбуке" последняя запись о телефонном разговоре Владимира Зеленского с президентами Канады и Швеции. Официальный Киев просит все страны предоставить любые улики, если они у них есть.