К выдвигаемым версиям о причинах катастрофы лайнера Boeing 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде призвал подходить с научной точки зрения. Версия, что самолет был сбит иранской ракетой ПВО - нелогична, отметил чиновник.

К выдвигаемым версиям о причинах катастрофы лайнера Boeing 737-800 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины" глава иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде призвал подходить с научной точки зрения. Версия, что самолет был сбит иранской ракетой ПВО - нелогична, отметил чиновник.Подобную версию выдвинул американский журнал Newsweek, отмечает "Интерфакс". Со ссылкой на ряд источников (неназванного сотрудника Пентагона, высокопоставленного сотрудника разведки США и служащего иракской разведки) Newsweek допустил, что рейс из Тегерана в Киев на взлете случайно прервала ракета иранских систем ПВО.Свои сомнения в том, что авиакатастрофа вызвана техническими причинами, высказал и президент США Дональд Трамп. Он выступил в защиту корпорации Boeing, которая и так понесла существенный репутационный и финансовый ущерб из-за двух авиакатастроф моделей Boeing737MAX.Самолет рейса PS752 из Тегерана в Киев разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни утром 8 января. Самолет загорелся в воздухе. Пилоты попытались то ли развернуть горящую машину от жилых районов, то ли вернуться назад. Однако самолет упал на землю с высоты 2400 метров и взорвался. На его борту были 167 пассажиров из семи стран мира и девять членов экипажа. Все они погибли.Это 11 граждан Украины, 82 гражданина Ирана, 63 представителя Канады, 10 подданных шведской короны, 4 гражданина Афганистана, по 3 представителя от Германии и Великобритании.Полет и падение самолета на видео сняли очевидцы произошедшего. К сожалению, они с земли могли только молиться, не в силах им ничем помочь.По одной из версий, причиной пожара стал нагрев деталей правого двигателя авиалайнера. В Иране предупредили, что говорить о причинах аварии можно только после расшифровки данных с двух бортовых самописцев. Черные ящики разбившегося Boeing были найдены в первые же часы после катастрофы. Тегеран отказался передавать самописцы в США из-за опасений, что американская сторона сможет подменить, исказить или сфальсифицировать информацию с них, чтобы обвинить в произошедшем Иран.В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" заявили, что нареканий к лайнеру не было — самолету было всего 3 года, а за пару дней до трагедии он прошел техническое обслуживание.