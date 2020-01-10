В полуфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) сборная России сыграет с национальной командой Сербии. Противостояние пройдет в субботу, 11 января, и будет состоять из трех встреч – двух одиночных и одной парной.

В полуфинале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) сборная России сыграет с национальной командой Сербии. Противостояние пройдет в субботу, 11 января, и будет состоять из трех встреч – двух одиночных и одной парной.В 1/4 финала россияне разгромили аргентинцев: в одиночных матчах Даниил Медведев и Карен Хачанов обыграли Диего Шварцмана и Гвидо Пелью соответственно, а в парном разряде российский дуэт в лице Константина Кравчука и Теймураза Габашвили обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени.Сербы в четвертьфинале оказались сильнее канадцев. Душан Лайович переиграл Феликса Оже-Альяссима, а Новак Джокович – Дениса Шаповалова. В парном разряде Никола Качич и Виктор Троицки победили Питера Поланкски и Адила Шамасдина.Стоит отметить, что россияне встречались с сербами в ноябре 2019 года в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса, тогда наши спортсмены одержали победу со счетом 2:1.Напомним, ATP Cup проводится впервые, участие в соревновании принимают спортсмены из 24 стран. Турнир проходит в трех городах Австралии (Сидней, Брисбен, Перт) и завершится в воскресенье, 12 января. Призовой фонд ATP Cup составляет 15 миллионов долларов.