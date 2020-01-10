Техасский миллиардер, совладелец бейсбольного клуба Лос-Анджелес Доджерс Бобби Паттон попал в страшную аварию на шестом этапе ралли-марафона Дакар-2020, который проходит в Саудовской Аравии.

Техасский миллиардер, совладелец бейсбольного клуба "Лос-Анджелес Доджерс" Бобби Паттон попал в страшную аварию на шестом этапе ралли-марафона "Дакар-2020", который проходит в Саудовской Аравии.Внедорожник Паттона несколько раз перевернулся на высокой скорости. Как сообщают СМИ, штурман Робби Пирс получил серьезную травму спины.Dakar2020