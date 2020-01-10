Президент США Дональд Трамп завил о своих сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

Президент США Дональд Трамп заявил о своих сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал телеканал CBS, ссылаясь на заявление главы Белого дома, который считает, что кто-то "на той стороне мог совершить ошибку" в сложных метеорологических условиях полета украинского лайнера.По мнению информированных источников американского журнала Newsweek, Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который 8 января 2020 года вылетел из Тегерана в Киев и почти сразу же после взлёта потерпел катастрофу, в которой погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа, был случайно сбит зенитной ракетой иранских ПВО.