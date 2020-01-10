В районе переправы через Керченский пролив неспокойно. Рядом с Крымским мостом случилось ЧП. Авария произошла вскоре после запуска железнодорожного сообщения.

В районе переправы через Керченский пролив неспокойно. Рядом с Крымским мостом случилось ЧП. Авария произошла вскоре после запуска железнодорожного сообщения.Прогуливавшиеся по бульвару Пионеров 9 января жители Керчистали свидетелями серьезной аварии. В акватории местного порта, которыйнаходится в считаных километрах от Крымского моста, сухогруз сел на мель.Журналисты портала KERCH.COM.RU выяснили, что сухогруз ночевалв порту Камыш-Бурун. Утром судно направилось к Керченскому проливу. Однако доКрымского моста сухогруз не добрался: команда взяла правее фарватера и судносело на мель.Вызволил сухогруз из западни подоспевший буксир. Поврежденийсудно не получило. Как сообщают очевидцы, операция у Крымскому моста заняла небольше часа.Керчане активно обсуждают произошедшее в социальных сетях."Украинский сухогруз, наверное. Только им мешает мост", – написалпользователь "ВКонтакте" Антон С.Подобные происшествия уже случались недалеко от Крымскогомоста. Так, в марте прошлого года сел на мель балкер Maryland под флагомЛиберии. Судно частично преградило проход судов по Керчь-Еникальскому каналу.Напомним, 23 декабря президент Владимир Путин запустилжелезнодорожное сообщение через . Глава государства первым проехалпо полностью готовой переправе. Вскоре на маршрут вышли поезда изСанкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.Планируется, что в дальнейшем через будутоткрыты новые железнодорожные маршруты. Поезда свяжут полуостров с городамиПоволжья, Урала, Сибири.