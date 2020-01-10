В акватории Черного моря прошел учебный запуск новых боевых ракет Кинжал. Уникальные кадры показало российское Министерство обороны.

В акватории Черного моря прошел учебный запуск новых боевых ракет "Кинжал". Уникальные кадры показало российское Министерство обороны.Запуск аэробаллистической ракеты проводился с истребителя МиГ-31К. Съемку вели из кабины другого самолета. Снаряд способен в десять раз превышать скорость звука и маневрировать в течение всего пути. Дальность полета может достигать двух тысяч километров.За ходом учений лично наблюдал президент России Владимир Путин. Всего в маневрах было задействовано более 50 кораблей и около 40 летательных аппаратов, сообщает .