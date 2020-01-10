В Подмосковье при странных обстоятельствах скончался бывший участник группы 140 ударов в минуту Юрий Абрамов. Ему было 47 лет. Продюсер и участник этой группы Сергей Конев сообщил, что по предварительной версии Юрий шел в магазин, поскользнулся, упал, ударился головой и долго пролежал на улице.

В Подмосковье при странных обстоятельствах скончался бывший участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов. Ему было 47 лет.Продюсер и участник этой группы Сергей Конев сообщил ТАСС, что по предварительной версии Юрий шел в магазин, поскользнулся, упал и ударился головой. Это произошло 9 января.По словам Конева, Абрамов долго пролежал на улице, у него было частичное обморожение. Когда музыканта доставили в больницу, то ему вырезали гематому из головы, но спасти не смогли.Конев также рассказал, что у Юрия недавно была серьезная травма головы, что, возможно, усугубило ситуацию. Не исключено, что он действительно упал сам.Хотя, по словам продюсера, у правоохранителей есть версия о том, что Абрамова могли избить. Однако пока она официально не подтверждена.Между тем, как отмечает Life, музыкант занимался спортом, участвовал в рекламных кампаниях известных брендов и выступал на вечеринках – в частности, в качестве диджея MC Ura Beat.Созданную в 1999 году группу "140 ударов в минуту", более всего известную хитом "Тополя", Абрамов покинул в 2002-м.По предварительной информации, похоронят музыканта 11 января в подмосковных Химках – там, где он жил в последнее время.