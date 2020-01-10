Ежегодные лично-командные соревнования посвящены памяти старшины милиции Михаила Гусева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

9 января текущего года в городе Александрове состоялся лично-командный чемпионат УМВД России по Владимирской области по самозащите без оружия. Ежегодные соревнования посвящены памяти старшины милиции Михаила Гусева, погибшего при исполнении служебных обязанностей.Открыл соревнования начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области полковник внутренней службы Павел Алексахин, поздравив участников с началом чемпионата и пожелав ярких побед.Полицейские почтили память старшины милиции, погибшего при исполнении служебного долга минутой молчания.Участие в чемпионате приняли представители всех районных Отделов МВД России области. Участники соревнований состязались в командном зачете и личном первенстве.В командном зачете призовые места распределились следующим образом:В первой группе (штат свыше 300 человек) первое место завоевала команда УМВД России по городу Владимиру, второе место досталось команде МО МВД России «Муромский», третье место – команде МО МВД России «Гусь-Хрустальный».Первое место во второй группе (штат до 300 человек) завоевал отряд специального назначения «Гром» регионального УМВД, второе место – команда ОМВД России по Суздальскому району, третье – команда ЦПП УМВД России по Владимирской области.В личном первенстве победителями в весовых категориях стали:до 62 кг - Максим Кузьмин из УМВД России по городу Владимиру;до 68 кг - Сергей Гусев, из Отделения МВД России по Киржачскому району;до 74 кг - Дмитрий Станчук, боец спецподразделения «ГРОМ» регионального УМВД;до 82 кг - Никита Онегов, боец спецподразделения «ГРОМ» регионального УМВД;до 90 кг - Эдуард Спивак, представляющий УМВД России по городу Владимиру;до 100 кг - Расул Мирзаев из ОМВД России по Петушинскому району;свыше 100 кг - Михаил Жилкин, представляющий УМВД России по городу Владимиру;Победители соревнований получили заслуженные кубки и дипломы, а также медали и памятные призы.