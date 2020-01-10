Учреждение рассчитано на 108 мест

10 января в посёлке Боголюбово Владимирской области прошло торжественное открытие детского сада «Радуга». Учреждение рассчитано на 108 мест, сообщает пресс-служба Белого дома.В открывшемся садике три группы предназначены для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и ещё две – для детей старше трёх лет. Детсад имеет необходимую техническую базу, интерактивные средства обучения, мебель, игрушки. Также там есть своя газовая котельная, а при необходимости электричество может вырабатываться дизелем-генератором.«Детский сад в Боголюбово – одно из самых современных по оснащению и оборудованию, удобных и комфортных для пребывания детей образовательных учреждений. Малышей примут просторные и хорошо оснащённые групповые, современно оборудованный зал для спортивных и музыкальных занятий. Этот детсад – прекрасный подарок жителям посёлка, а самое главное – его настоящим хозяевам – детям. Уверен, что он станет новой путеводной звездой в воспитании и развитии наших малышей», – отметил Владимир Сипягин.Напомним, строительство садика началось в марте 2019, благодаря федеральном проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет». Общая стоимость возведения учреждения составила 81,2 млн рублей, из которых более 59 млн рублей – из федерального бюджета.