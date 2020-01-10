Задержанные ранее сотрудниками фигуранты обвиняются в незаконном обороте наркотических средств на территории Московского региона и Тамбовской области...

«Следственной частью СУ УВД по ТиНАО возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ в отношении 12 фигурантов, которым также инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 232, 172 УК РФ. Уголовные дела соединены в одно производство.Задержанные ранее сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из ОНК УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам столицы фигуранты обвиняются в незаконном обороте наркотических средств на территории Московского региона и Тамбовской области, а также нелегальной банковской деятельности и организации наркопритона.По версии следствия, криминальная организация состояла из пяти структурных подразделений, сформированных по географическому признаку. Группировка отличалась устойчивостью, иерархией и четким распределением ролей. Сообщники получали крупные партии наркотического средства, размещали их для временного хранения в своих квартирах, а затем сбывали через тайники-закладки. Одно из подразделений контролировало движение денежных средств, вырученных от незаконной торговли наркотиками.В целях конспирации злоумышленники общались посредством мессенджеров. Для обозначения наркотических средств использовались специальные термины.В ходе личного досмотра задержанных, а также обысков по местам их проживания обнаружено и изъято из незаконного оборота более 2,5 килограммов героина. Предварительно установлено, что незаконный доход от противоправной деятельности превысил 36 миллионов рублей.Десять фигурантов решением суда заключены под стражу, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк