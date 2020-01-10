Молодой человек, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны торгового представителя, похитил планшетный компьютер, лежавший около кассы в магазине

27 декабря 2019 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило сообщение от торгового представителя организации, расположенной в Нижегородской области, о краже планшетного компьютера в одном из продуктовых магазинов города Мурома. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.Сотрудники полиции, определив период времени, в который была совершена кража, изучили записи с камер видеонаблюдения и определили приметы подозреваемого. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали фигуранта, 21-летнего безработного местного жителя, у которого изъяли похищенное.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны торгового представителя, похитил планшетный компьютер, лежавший около кассы. Похищенное он планировал оставить для личного пользования.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).