Парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы. Ранее глава государства отказался сложить свои полномочия, согласившись при этом на переговоры с оппозицией.

Парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы. Ранее глава государства отказался сложить свои полномочия, согласившись при этом на переговоры с оппозицией.О решении парламента сообщает "Интерфакс". За него проголосовали 19 депутатов, четверо высказались против, один воздержался.В четверг, 9 января, в Абхазии начались акции протеста. Участники митинга потребовали от властей признания незаконными результаты выборов главы республики. Оппозиционеры ворвались в администрацию президента и заблокировали ее.По словам депутата Народного Собрания Леонида Чамагуа, Хаджимба отказывается удовлетворить требования оппозиции. Глава государства не готов принять такое решение. Он считает, что необходимо каким-то образом разрядить ситуацию.Как сообщает РИА Новости, парламент направил к президенту на переговоры пять человек. Известно, что встреча прошла на повышенных тонах, журналистов туда не пустили.Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в Абхазии будет введено чрезвычайное положение.