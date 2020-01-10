Сотрудники музея-заповедника Царское Село в Санкт-Петербурге закупили 500 килограмм семян подсолнуха для зимней подкормки птиц. На его территории установили 60 кормушек, при этом их не ..

Сотрудники музея-заповедника "Царское Село" в Санкт-Петербурге закупили 500 килограмм семян подсолнуха для зимней подкормки птиц. На его территории установили 60 кормушек, при этом их не повесили на деревья, а вкопали в землю, передаетКормушки разместили в Екатерининском, Александровском и Баболовском парках. Хранитель парков Ольга Филиппова пояснила, что их вкапывали в землю, чтобы не допустить переломов веток деревьев. Помимо кормления, для птиц создают специальные домики, сажают кустарники с ягодами и деревья.