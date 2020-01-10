В попытке государственного переворота в Абхазии принимали участие граждане Украины.

В попытке государственного переворота в Абхазии принимали участие граждане Украины.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в администрации президента Абхазии.Отмечается, что данные граждане Украины называли себя представителями Донецкой народной республики. Сообщается, что начато расследование того, как данные украинцы оказались на территории Абхазии.В свою очередь президент республики Рауль Хаджимба и представители оппозиции проводят в Сухуме встречу при посредничестве четырех членов Общественной палаты Абхазии, для того, чтобы прекратить конфликт.Кроме того, в тот же день вечером Хаджимба проведет встречу с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым.Накануне парламент Абхазии призвал Хаджимбу добровольно сложить с себя полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране, а министр обороны Мираб Кишмария выступил к властям и оппозиции с просьбой пойти на компромисс.9 января представители оппозиции, штурмующие здание администрации президента Абхазии, вскрыли оружейную комнату, но пока оружие не применялось.Сам же Хаджимба сообщил, что не поддастся давлению и остается на своем посту.