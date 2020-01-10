Суммарно они вырубили сосен на 16 кубических метров, стоимостью около 900 тысяч рублей

Судогодский районный суд признал бывшего сотрудника полиции и его сообщника виновными в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Весной 2019 года житель Судогодского района предложил знакомому полицейскому прикрывать его незаконную вырубку леса за вознаграждение. Полицейские также привлёк к делу своего знакомого бизнесмена, после чего они соорудили дело на троих. Один вырубал деревья, второй помогал их вывозить и продавать, а третий прикрывал.Суммарно они вырубили сосен на 16 кубических метров, стоимостью около 900 тысяч рублей. Сообщники были задержаны в июле 2019 года.Обвиняемые признали свою вину, и, дабы как-то сгладить урон, нанесённый лесу, высадили там 6 тысяч саженцев.Суд приговорил полицейского и лесоруба к 5 годам лишения свободы условно, а предпринимателя, предоставлявшего машину – к 3,5 лет лишения свободы условно и штрафу в размере 350 тысяч рублей.