Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и сообщила об этом нападавшему мужчине, после чего он выбежал из заведения...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину, подозреваемого в разбое», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило заявление от сотрудницы одного из заведений быстрого питания на Таганской улице. Женщина сообщила, что в кофейню зашел неизвестный и, демонстрируя предмет, схожий с пистолетом, потребовал передать ему денежные средства из кассы. Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и сообщила об этом нападавшему мужчине, после чего он выбежал из заведения.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в 3-м Крутицком переулке задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний приезжий из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60