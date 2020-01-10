Раненную в живот беременную спасли врачи в Уфе. У пострадавшей были повреждены внутренние органы, а также плод в утробе. Ситуацию взял на контроль министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин.

Раненную в живот беременную спасли врачи в Уфе. У пострадавшей были повреждены внутренние органы, а также плод в утробе. Ситуацию взял на контроль министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин.Как уточняет ГТРК "Башкортостан", за жизнь пострадавшей боролись врачи уфимского роддома №3. На момент травмы она была на 34-й неделе беременности. Женщина получила глубокое проникающее ранение живота, были задеты брюшина, сальник, матка и предплечье малыша. В итоге медикам удалось спасти обе жизни — и матери, и младенца.Глава Минздрава республики выразил благодарность специалистам, спасшим молодую маму и ее ребенка. Поощрения получили анестезиологи-реаниматологи Евгений Кукушкин и Владислав Романов, акушер-гинеколог Альберт Минигалеевич и Лиана Венеровна Савиных, хирург 8-й городской больницы Алексей Широбоков.