В текущем году на территории области выявлены и другие факты нарушений правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию

2 января текущего года инспекторами дорожно-патрульной службы ОМВД России по Юрьев-Польскому району был остановлен автомобиль "ВАЗ-2103" под управлением 31-летнего местного жителя.По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских - водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.Также было установлено, что ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение.Отделением дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.В период с 1 по 9 января текущего года на территории области полицейскими было выявлено 10 аналогичных правонарушений.Сотрудники Госавтоинспекции вновь напоминают, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушаете закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Алкоголь замедляет реакцию человека – это может привести к необратимым трагическим последствиям.