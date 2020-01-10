В комментариях под постом в соцсетях владимирцы утверждают, что видели женщину несколько раз в Добром

Во Владимире 4 январе без вести пропала Татьяна Киселёва, работающая заведующей детского сада №95, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».Приметы: рост 156 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Была одета: чёрная дублёнка с капюшоном, чёрные лосины, чёрные высокие сапоги. Имеется шрам на шее.В комментариях под постом в соцсетях владимирцы утверждают, что видели женщину несколько раз в районе Доброе, однако ни с сыном, ни с поисковиками она на контакт не выходила. Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Киселёвой – сообщите по телефону: 89190024837 (инфорг Валентина).