Участником новогоднего забега может стать любой желающий, имеющий подходящий костюм главных героев праздника

Во Владимире 12 января состоится традиционный девятый забег Дедов Морозов и Снегурочек. В мэрии ожидают около трёх тысяч участников.Как и ранее, участником новогоднего забега может стать любой желающий, имеющий подходящий костюм главных героев праздника. Все участники получат памятные сертификаты, а победителей будут награждать призами и подарками.Подарки разыграют в номинациях «Самый быстрый Дед Мороз» (1, 2, 3 места), «Самая быстрая Снегурочка» (1, 2, 3 места), «Самый опытный Дед Мороз», «Самая опытная Снегурочка», «Самый нарядный Дед Мороз», «Самая нарядная Снегурочка», «Самый юный Дед Мороз», «Самая юная Снегурочка» и «Самая Снежная семья».Зарегистрироваться на участие в забеге, а также получить персональный номер можно с 11.00 до 11.45 на Театральной площади. Сами соревноания начнутся в 12.00 и пройдут по улице Большая Московская.