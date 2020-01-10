Владимирцы уже не в первый раз видят, как пожилая женщина агрессивно ведёт себя в общественном транспорте

9 января во владимирских группах ВКонтакте появилось видео, на котором кондуктор автобуса №15 дерётся с пожилой пассажиркой.На кадрах этого короткого видео можно разобрать, что пассажирка подошла к кондуктору, сказала что-то, что не понравилось сотруднице «АДМ», после чего между женщинами началась потасовка, в ходе которой они схватили друг друга и начали толкаться в проходе транспорта. При этом, с лица пассажирки не спадала улыбка. К счастью, ударов никто друг другу не наносил, а значит обошлось без серьёзных травм.В комментариях к посту жители города рассказывают о том, что уже не в первый раз видят, как пожилая женщина агрессивно ведёт себя в общественном транспорте или просто на улице.