Голкипер Нэшвилл Предаторз Пекка Ринне, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Чикаго Блэкхоукс (5:2), признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Голкипер "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Чикаго Блэкхоукс" (5:2), признан первой звездой игрового дня в НХЛ.Ринне, отметивший в ноябре прошлого года 37-летие, стал первым вратарем с 2013 года, кому удалось забить гол. Финн – 12-й голкипер в истории лиги, записавший на свой счет шайбу.pic.twitter.com/JfBxlP16Jk— Nashville Predators (@PredsNHL) January 10, 2020Второй звездой дня назван нападающий "Бостона" Давид Пастрняк, оформивший хет-трик в игре против "Виннипега". 23-летний чех с 35 голами в 45 играх является лидером гонки снайперов в НХЛ. Третьей звездой стал защитник "Рейнджерс" Энтони Дианджело, набравший в противостоянии с "Нью-Джерси" пять очков – три шайбы и две передачи.