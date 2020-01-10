Все задачи, поставленные перед Черноморским и Северным флотами на совместных учениях у берегов Крыма, полностью выполнены, заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Все задачи, поставленные перед Черноморским и Северным флотами на совместных учениях у берегов Крыма, полностью выполнены, заявил Сергей Шойгу на селекторном совещании.Министр обороны напомнил, что за маневрами наблюдал Владимир Путин, который находился на борту ракетного крейсера "Маршал Устинов". Также президент поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение задач по борьбе с терроризмом в Сирии. Мирная жизнь в Арабской Республике налаживается. Во многом это заслуга российских солдат и офицеров, процитировал Путина Шойгу.Напомним, 9 января в Черном море прошли совместные учения ЧФ и СФ. В них приняли участие более 50 кораблей и 40 летательных аппаратов.В частности, фрегат "Адмирал Григорович", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и подлодка "Колпино" запустили несколько крылатых ракет "Калибр". Высотные перехватчик МиГ-31К применил новейший гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а катера "Ивановец и "Набережные Челны" обстреляли условные корабли противника ракетами "Москит".