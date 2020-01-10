Всемирное антидопинговое агентство обратилось в Спортивный арбитражный суд в деле о споре с Российским антидопинговым агентством по введенным в его отношении санкций. Международная организация подала официальное уведомление в CAS.

Всемирное антидопинговое агентство обратилось в Спортивный арбитражный суд в деле о споре с Российским антидопинговым агентством по введенным в его отношении санкций. Международная организация подала официальное уведомление в CAS.Девятого декабря WADA единогласно приняла решение изолировать российский спорт: РУСАДА было лишено статуса соответствия, Россия лишена права принимать международные соревнования, а в мировых стартах смогут принимать участие только "чистые" спортсмены.Российская сторона не согласилась с решением WADA и 27 декабря 2019 года отправило уведомление в организацию о несогласии с ее вердиктом. Теперь спор двух сторон будет решаться в CAS – без его решения санкции WADA будут недействительны.